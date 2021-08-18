РИАМО - 18 авг. С 3 по 5 сентября на Бородинском поле пройдут традиционные военно-исторические мероприятия. Их посвятят 209-й годовщине Бородинского сражения, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

«День Бородина» проводится уже свыше 30 лет, это крупнейшее международное военно-историческое событие в России.

В 2021 году формат несколько изменится. Реконструкция эпизодов Бородинской битвы состоится в самом центре поля – на батарее Раевского.

Гостей приглашают на интерактивные площадки под открытым небом, где можно будет увидеть сражения между русской и французской армиями. Еще можно будет увидеть походный быт, обмундирование и вооружение, соответствующие эпохе наполеоновских войн. А атмосферу торжества поддержат клубы военно-исторической реконструкции.

При проведении мероприятий будут соблюдаться меры, соответствующие рекомендациям Роспотребнадзора.

На трибуны можно будет попасть по билетам. Они появятся в продаже онлайн и в кассах музея.