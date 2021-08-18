РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. При обрушении кирпичного ограждения промышленной зоны «Зингер» на Комсомольской улице Подольска пострадал 27-летний мужчина, бригада скорой помощи доставила его в ПОКБ, пострадавшего госпитализировали, проводится проверка, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

Днем в среду в результате сильного ветра и ливня на Комсомольской улице напротив ТРК «Кварц» рухнула часть кирпичного ограждения промышленной зоны «Зингер». Забор обвалился на тротуар, осколки попали и на проезжую часть региональной автодороги.

Движение автотранспорта по дороге частично перекрывали, выезд и въезд в город проходил по двум полосам. Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции городского округа Подольск обеспечивали безопасность дорожного движения.

Силами Подольского комбината благоустройства к 19:15 расчистили место обвала. Затем восстановили движение.

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