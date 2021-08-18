РИАМО - 18 авг. Свыше 30 подмосковных семей уже получили приветственные комплекты от правительства Московской области, в которые входят скидки и бонусы в магазины для ремонта и обустройства жилья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик ГК «Инград» продолжает выдавать вместе с ключами от новых квартир комплекты новосела будущим жителям ЖК «Новое Пушкино», «Новое Медведково» и «Одинград».

Региональное ведомство вместе с торговыми сетями реализовывает подпроект «Новоселы Подмосковья», который создан в рамках проекта правительства региона «Чуткая Власть».

В рамках этого проекта новоселы Подмосковья получают вместе с ключами справочник с подробной информацией об инфраструктуре муниципалитета, подарочную карту с программой лояльности от 4 строительных магазинов (Leroy Merlin, «Петрович», «Твой Дом», OBI) и лифлет, в котором перечислены преимущества для новоселов.

Жители Подмосковья получают подарок в виде скидок и бонусов от магазинов для ремонта и обустройства жилья, а также подробный справочник со всеми важными адресами и телефонами госучреждений и мест досуга, расположенных вблизи их нового дома.