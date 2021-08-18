РИАМО - 18 авг. Уже 52 тыс. клиентов МособлЕИРЦ получили кешбэк на общую сумму 4 млн рублей при оплате услуг картой «Мир» в онлайн-формате, сообщается на сайте компании.

В июле при поддержке подмосковного правительства МособлЕИРЦ запустил акцию по возврату части платежа для держателей карты «Мир».

Для участия в акции, помимо оплаты услуг через личный кабинет МособлЕИРЦ, необходимо наличие карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности для держателей этих карт.

«Размер кешбэка сейчас – 1%. Средний платеж в Подмосковье – от 5 тыс. рублей в старом жилом фонде, до 10-12 тыс. - в новостройках. Если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, по одному лицевому счету получится до тысячи рублей возврата», - отметил генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.