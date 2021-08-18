РИАМО - 18 авг. Свыше 3 млн жителей Подмосковья уже имеют доступ к программе «Коммунальный бонус», который позволяет получать купоны на выгодные покупки от партнеров программы, сообщается на сайте МособлЕИРЦ.

Программа была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее действие началось 1 мая.

«Сегодня на странице «Коммунального бонуса» представлено 35 предложений в категориях спорт, красота и здоровье, онлайн-покупки, образование и досуг, уход за домашними питомцами», - сказал генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

Он уточнил, что чаще всего пользователи выбирают купоны от OZON, «Чистой линии», Frogogo и «Бургер Кинга». Эти компании предлагают летние скидки.

Специальные предложения до конца августа: скидка 10% на продукцию компании «Чистая линия», купон на заказ в «Бургер Кинге» по цене 199 рублей, дополнительная скидка от 5% до 15% в гипермаркете OZON, а еще можно получить 5 тыс. бонусных рублей и подарок от клуба выгодных покупок Frogogo.

Старт программы поддержали 56 компаний, в том числе Сбер, METRO, LG, «ЛитРес», IVI. В августе к «Коммунальному бонусу» присоединились AliExpress, сеть зоомагазинов Bethoven, компании Hair и Манго.