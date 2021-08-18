РИАМО - 18 авг. Дополнительные компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД на участке Дмитров – Каналстрой 28-29 августа и 11-12 сентября, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Дополненное расписание 17 августа – 26 сентября: 119 км – Большая Волга. Ежедневно в 07:10; 09:50; 12:10; 17:00; 18:05; 19:05; 20:30 от о.п. 119 км будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 07:15; 09:55; 12:15; 17:05; 18:10; 19:10; 20:35.

119 км – Большая Волга. В выходные дни в 08:50 от о.п. 119 км будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 08:55.

Большая Волга – 119 км. Каждый день в 07:35; 10:50; 14:00; 15:25; 18:45; 20:50 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 07:45; 10:55; 14:10; 15:35; 18:55; 20:55.

Большая Волга – 119 км. По субботам и воскресеньям в 09:30 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 09:35.

Большая Волга – 119 км. Каждый день в 07:35; 10:50; 14:00; 15:25; 18:45; 20:50 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 07:45; 10:55; 14:10; 15:35; 18:55; 20:55.

Большая Волга – 119 км. По субботам и воскресеньям в 09:30 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 09:35.

Пассажирам напоминают, что для посадки на электричку, нужно предъявить документы. Приложение доступно в App Store и Google Play.