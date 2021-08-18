РИАМО - 18 авг. Две пешеходные зоны преобразятся на юго-востоке столицы в этом году, речь идет о территориях в 11-м и 12-м микрорайонах Марьино, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, в 11-м микрорайоне новый облик обретут 5 дворов на улицах Марьинский парк, Белореченская и Новомарьинская, где появятся 9 детских и 2 спортивные площадки, зоны тихого отдыха. Будут установлены новые опоры освещения, высажены новые деревья и кустарники, разобьют газон.

В 12-м микрорайоне уже готов променад между улицами Белореченская и Верхние поля. Создали зоны отдыха с садовыми качелями и скамейками.

Также там обустроили зону воркаута, детские площадки с горками, качелями и песочницей. Разбили газоны, высадили кустарники.