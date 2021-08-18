РИАМО - 18 авг. С 21 по 29 августа в подмосковной усадьбе Архангельское пройдет выставка роз, на которой представят более 50 сортов саженцев, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Посетители выставки в эти дни смогут узнать в рамках лекции о розах как светском увлечении и об исторических сортах усадебных роз. Также пройдет концерт фонда развития искусства и поддержки талантливой молодежи «Шаг на сцену».

А еще посетители могут получить широкий куст изысканных роз сорта «Пан Остин» в подарок. Выставка состоится в саду усадьбы у павильона «Каприз».

Усадьба Архангельское – одна из самых посещаемых туристами усадеб Московской области. В прошлом году там побывало свыше 500 тыс. человек.