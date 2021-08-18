РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В городском округе Люберцы разрешение на ввод в эксплуатацию получили 2 многоквартирных дома, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На минувшей неделе в Московской области введены в эксплуатацию 15 жилых домов. Из них 2 дома на 1 317 квартир на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах.

Также на прошедшей неделе в Центр содействия строительству при правительстве Московской области поступили заявки на сопровождение новых проектов и их строительство на территории Люберец - здание ремонтного цеха на участке площадью 0,4 га и офисно-производственное здание на участке площадью 1 га.