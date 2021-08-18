РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В Подольский комбинат благоустройства поступило 11 заявок по упавшим в результате сильного ветра деревьям и обрыву проводов уличного освещения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Бригады по опиловке и по восстановлению уличного освещения незамедлительно выехали на устранение аварийных ситуаций.

По состоянию на 18:00 в среду в МБУ «ПКБ» заявки поступили по адресам: Революционный пр-т, 17/32; Машиностроителей, 3; Чистова, 12; Комсомольская, 24; Комсомольская, вблизи Подольского выставочного зала; Кирова, у остановки «Сквер Подольских курсантов», Красногвардейский бульвар, вблизи школы №24.

Также заявки пришли из поселка Сельхозтехники, улица 2-я Садовая; микрорайона Климовск, улица Ленина, 32, Южный поселок, 31А, Симферопольская, 19.

Подмосковье в среду вечером накрыла гроза с ливнем и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.