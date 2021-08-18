РИАМО - 18 авг. На территории Большой поляны усадьбы и парка в деревне Захарово Одинцовского округа 21 августа состоится ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», в этом году он пройдет в камерном формате, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Традиция» – это семейный фестиваль под открытым небом с уникальной атмосферой. Сценой на нем становится все пространство парка и Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина в Захарове, где когда-то маленький Пушкин слушал сказки своей няни Арины Родионовны, изучал русский язык, где полюбил русскую природу», - сказала председатель комитета по культуре администрации округа Ирина ВатрунинаИрина Ватрунина.

Она отметила, что фестиваль объединяет разнообразные жанры и направления искусства: музыку, поэзию, философию, литературу, историю.

У истоков фестиваля «Традиция» стоят писатель Захар Прилепин и продюсер Эдуард Бояков. Они создавали его для аудитории всех возрастов. В 2021 году на площадке фестиваля состоится более 20 событий.

В программе – спектакли, концерты, творческие встречи, хороводы и поэтические чтения. Весь день в парке будет звучать музыка, в его уголках и на зеленых полянах развернутся игры и мастер-классы, гостей ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.

Кроме того, организаторы обещают участие в празднике известных артистов.