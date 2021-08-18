РИАМО - 18 авг. Грузовой автомобиль опрокинулся на легковушку на Кантемировской улице в Москве. Авария обошлась без пострадавших, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Вечером в среду Москву накрыл мощный ливень с грозой и шквалистым ветром. На некоторых участках дорог возникли подтопления. Для устранения скоплений воды задействовали 300 дежурных бригад «Мосводостока».

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает текущую дорожную ситуацию в Москве в 8 баллов из 10 возможных. Это значит, что город стоит в многокилометровых пробках.