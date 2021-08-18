РИАМО - 18 авг. Всероссийский экспертный марафон по вопросам ипотечного кредитования пройдет 19 августа в онлайн-формате. «Ипотечный марафон» призван повысить финансовую грамотность россиян, познакомить их с действующими мерами поддержки, госпрограммами и предложениями банков, сообщили организаторы мероприятия.

Задать свои вопросы экспертам можно заранее на сайте: https://xn--h1alcedd.xn--d1aqf.xn--p1ai/fingramotnost/ipoteka/. Ответы на вопросы дадут ведущие эксперты и участники ипотечного рынка, специалисты профильных органов власти, финансисты, юристы, психологи, общественные деятели.

Мероприятие начнется в 10:00 в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook, а также в Telegram. Кроме того, трансляция будет доступна в аккаунтах Минфина России и «ДОМ.РФ».

Марафон разделят на три тематических блока, которые будут интересны тем, кто только планирует взять ипотечный кредит, кто уже оформил ипотеку и тем, кто оказался в трудной ситуации.

«Ипотечный марафон» организуют Минфин России, институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» при участии Центробанка РФ и центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.