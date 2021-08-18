РИАМО - 18 авг. Проверки домов продолжаются в Подмосковье в рамках готовности к зиме, уже удалось проверить более половины объектов с паспортами готовности – это свыше 17,5 тыс. домов, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

Это 52% многоквартирных домов, которые на данный момент имеют подписанные паспорта готовности, и 33% всего многоквартирного жилфонда Подмосковья.

У 22% осмотренных домов выявили нарушения. Для того, чтобы их устранить, выданы предписания. После проверок было возбуждено более 800 дел об административных правонарушениях. Из них 630 – в отношении руководителей, а 43 дела отправили для рассмотрения в прокуратуру.

Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда обязывают управляющую организацию провести 19 видов работ при подготовке дома к зиме.

«Любые нарушения теплового контура или некачественная работа инженерных систем многоквартирного дома чреваты авариями во время отопительного периода. Поэтому каждое выявленное нами нарушение, которое коммунальные службы устранят в теплое время года, – это предотвращенная авария зимой», – подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она рассказала, что надзорное ведомство проверило на данный момент более 23 тыс. паспортов готовности многоквартирных домов к зиме, которые размещены в автоматизированной системе АИС ГЖИ. Недочеты выявлены в 2% документов, они отправлены на доработку.