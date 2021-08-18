РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Отделы многофункциональных центров городского округа Люберцы со среды возобновили прием посетителей без предъявления QR-кодов, сообщили в учреждении.

Все отделы МУ «Люберецкий МФЦ» снова работают в штатном режиме.

При посещении МФЦ по-прежнему обязательным остается ношение средств индивидуальной защиты.

С 12 июля прием заявителей с сертификатом о прохождении вакцинации против коронавируса в МФЦ осуществлялся без предварительной записи.

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