РИАМО - 18 авг. Трехдневный формат голосования на выборах позволит семейным людям и работникам со сменным графиком спланировать свое время и выбрать наиболее удобный день для похода на избирательный участок. Об этом РИАМО сообщил член совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека, замруководителя рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

«Большее количество людей смогут спланировать свой график и прийти на избирательные участки (при трехдневном голосовании - ред.). Также, разумеется, мы не должны с вами забывать, что сейчас на территории РФ и всей планеты бушует коронавирусная инфекция, которая тоже создает определенный риск. Тем не менее у всех должна быть возможность прийти и сделать свой выбор. Люди могут, например, проголосовать в пятницу, а субботу и воскресенье провести с семьей», - сказал Ульянов.

Он добавил, что такой формат также удобен для тех избирателей, которые работают не по стандартному графику 5/2. Они тоже могут выбрать для себя наиболее удобный день для волеизъявления.

Эксперт напомнил, что процедура трехдневного голосования имеет нормативно-правовую базу, поэтому полностью легитимна.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

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