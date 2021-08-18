РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Жителей городского округа Люберцы приглашают бесплатно пройти медицинское обследование желудка в Центре амбулаторной онкологической помощи 21 августа, сообщили в Люберецкой областной больнице.

В центре будет организован день открытых дверей, посвященный раннему выявлению онкопатологии желудка. В этот день можно получить консультацию онколога, пройти гастроскопию и сдать общий анализ крови. Обследование можно пройти с 09:00 до 12:00.

На обследование необходимо прийти строго натощак, желательно по предварительной записи по телефону: 8(495)558-43-00. Адрес: улица Назаровская, дом 3, поликлиника №6, 4 этаж, ЦАОП.

К заболеваниям желудка приводит напряженная работа, стрессы, отсутствие регулярного питания, быстрые перекусы всухомятку, злоупотребление алкоголем.