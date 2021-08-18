В среду Московский регион накрыл сильный ливень. Виновник резкой смены погоды – холодный атмосферный фронт. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду – до 10:00 19 августа действует экстренное предупреждение. За это время может выпасть до 33 миллиметров осадков. Как пользователи соцсетей встретили мощную грозу, читайте в материале РИАМО.

Ураган начинается мгновенно

Резкое начало урагана запечатлел житель Подольска. Он советует учитывать погодные условия тем, кто собирается сейчас куда-то пойти, поехать или просто посидеть в парке.

«Да, это ураган!» – подтверждает подольчанка Елена.

Сильные порывы ветра, поднявшиеся перед началом дождя, уже успели нанести урон в Люберцах.

Столь же внезапно сильный шквалистый ветер поднялся и в Москве.

Тяжелая доля пешехода

Простым пешеходам погода точно не на руку. Пользователь @arty_a_t замечает: «Хорошо, что в машине сидим».

А вот тем, кто оказался на улице, можно только посочувствовать. Тут никакой зонтик не поможет.

А вот плавательное средство – отличный выход из ситуации.

Однако с усилением дождя нелегко приходится и автомобилистам. «Ливень и штормовой ветер, ехать невозможно, еле нашла местечко и встала!» – сетует пользователь @gnkorneeva.

Согласна с ней и Лилия. «Это просто какой-то квест в Замоскворечье). А ведь это всего лишь идет ливень!» – пишет она.

«Приближается, а я жду»

Больше всего повезло тем, кто наблюдает за разгулявшейся стихией из окна своего дома.

«Приближается... А я жду... Не знаю, как вы, а я люблю стихию, ее величие, мощь...», – делится жительница Химок. А вот пользователь @ekshalimova с ней не согласна. «Из окошка люблю, а когда надо добираться домой – не очень», – оставила комментарий девушка.

Довольны запоминающейся погодой и творческие личности. Иван уверен, что стихия – это радость для фотографа и художника. «Но думаю, тем кто сейчас на улице или в дороге, не так уж и комфортно. Эпическая погода и эпический ливень», – добавляет он.

Хотя некоторые кадры могут напугать даже спрятавшихся в квартире, как, например, фото Александра из Солнцевского района.

Конец жары, конец лета

Для многих пользователей соцсетей начавшийся в столице и некоторых городах Подмосковья ливень стал грустным напоминаем о том, что жаркие деньки подошли к концу.

«Гроза, дождь, неужели лето заканчивается?» – удивляется жительница Крылатского.

Жительница Москвы Виктория уверена, что это «уже почти осенний дождь».