РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Люберецкие спортсменки в составе сборной Московской области поучаствуют в межрегиональном турнире по регби-7, сообщает дирекция спортивных сооружений городского округа.

Сборная Московской области выступит на межрегиональном турнире по регби-7 среди девушек 2006-2007 г. р. «Сурские зори». Турнир пройдет 19-20 августа в г. Каменка Пензенской области.

В команде 14 спортсменок, из которых 11 - люберчанки. Девушки тренируются на стадионе «Торпедо».

Регби-7 - командный вид спорта, возникший в Шотландии в конце XIX века. Матч представляет собой соревнование двух команд, в каждой из которых по 7 игроков. Игра длится 2 тайма по 7 минут с перерывом не более 2 минут.