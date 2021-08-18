РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. На нескольких площадках в городском округе Люберцы 22 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.

Концертные, развлекательные и игровые программы пройдут во всех парках округа, а также на площадках у культурно-досуговых центров в поселках Малаховка, Красково, Октябрьский.

В 12:00 в парке «Наташинские пруды» начнется праздничный концерт «Гордо реет флаг российский». В это же время в Люберецком дворце культуры состоится мероприятие «Родины моей цвета». Мастер-класс по созданию триколора и познавательный квест проведут в картинной галерее.

Все мероприятия пройдут с соблюдением обязательных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.