РИАМО - 18 авг. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба организаторов Всероссийской переписи населения.

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг россияне смогут с 15 октября по 8 ноября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в четвертом квартале 2022 года.

Как ранее сообщал заместитель руководителя Росстата Павел Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ. Утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, организована работа переписных комиссий на всех уровнях.

Кроме того, сформирован список людей, желающих работать переписчиками. Создана цифровая картоснова переписи. Уже началась перепись в труднодоступных районах.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября с применением цифровых технологий.