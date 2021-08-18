РИАМО - 18 авг. В среду на Братской могиле Героев-панфиловцев в деревне Нелидово в Волоколамском округе состоялось памятное мероприятие, посвященное годовщине отправки на фронт Панфиловской дивизии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Памятное мероприятие началось с выступления почетных гостей в память о тех, кто осенью 1941 года у разъезда Дубосеково совершил подвиг, уничтожив колонну вражеских танков, пытавшихся прорваться к Москве.

В мероприятии приняли участие советник посольства Республики Казахстан в РФ Сергей Громов, советник губернатора Московской области (в ранге министра) Александр Коган, глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка, депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, председатель совета директоров группы компаний «Садовое кольцо» Сергей Колунов.

Восемьдесят лет назад Панфиловская дивизия была в срочном порядке сформирована и отправлена на фронт. Ее бойцы доблестно защищали Родину ценой своей жизни, проявив массовый героизм в войне с фашистами.

По традиции мероприятие завершилось возложением цветов и венков к захоронению Героев-панфиловцев, а также к одноименному мемориалу у разъезда Дубосеково.

В июле 1941 года в городе Алма-Ата началось формирование 316-й стрелковой дивизии. В ее личный состав вошли представители 34 национальностей. За героизм, проявленный ее бойцами при обороне Москвы, 17 ноября дивизия была награждена орденом Красного знамени, а 23 ноября ей было присвоено имя генерал-майора И. Панфилова.

Наибольшую известность из воинов дивизии получили 28 человек из взвода истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка во главе с политруком Василием Клочковым.