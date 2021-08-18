РИАМО - 18 авг. На месте крушения самолета Ил-112В найдены два бортовых самописца, они повреждены и обгорели, сообщает ТАСС.

Самолет Ил-112В потерпел крушение около подмосковной Кубинки 17 августа. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа. Все они погибли.

Как рассказал источник издания, несмотря на то, что черные ящики повреждены, они все же подлежат расшифровке.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование семьям погибших.

Черный ящик — это термин, который используется для конечного устройства системы регистрации, в основном в авиации для записи параметров полета и внутренних показателей.

Возгорание двигателя и гибель экипажа: что известно о крушении Ил‑112В в Кубинке>>