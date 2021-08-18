РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 авг. Сильный ветер сорвал куски покрытия со строящегося дома в ЖК «Новые Котельники», сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе администрации округа.

«Это ЖК «Новые Котельники», они находятся около Дзержинского. Какой именно дом - неизвестно», - сообщили в пресс-службе.

После окончания грозы будет произведена плановая уборка двора.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как порывы ветра срывают со стены строящейся многоэтажки куски покрытия.

Подмосковье в среду вечером накрыла гроза с ливнем и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.