РИАМО - 18 авг. В аэропортах Москвы в среду отменили или задержали 71 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 13 рейсов задержали, 9 отменили. В Шереметьеве задержаны 20 рейсов, 12 отменили. В аэропорту Домодедово задержали 13 рейсов, а отменили 4.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмененных и задержанных рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В среду вечером на столицу и область обрушился ливень с грозой и шквалистым ветром.