РИАМО - 18 авг. Закончился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборы депутатов Государственной думы. В Московской области было выдвинуто 133 кандидата. Всего зарегистрировано 116 кандидатов (87,2%) по одномандатным округам, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Отказ в регистрации получили 17 кандидатов (12,8%): 3 кандидата не предоставили подписные листы, а 14 человек – не предоставили документы на регистрацию.

На сегодняшний день механизмом «Мобильный избиратель» воспользовалось 18 953 гражданина.

«Мобильный избиратель» дает возможность избирателям Московской области проголосовать на любом удобном избирательном участке вне зависимости от места регистрации.

Выборы пройдут три дня: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.