РИАМО - 18 авг. Пробки в 7 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы вечером в среду, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация образовалась на Москворецкой, Устьинской, Садовнической набережных. Глухие пробки на Тверском бульваре.

Кроме того, стоит Третье транспортное кольцо, а также юго-восток и юго-запад МКАД.

К 19 часам прогнозируют, что пробки вырастут до 8 баллов, а к 20 часам упадут до 6 баллов.

Вечером в среду на Москву обрушился сильнейший дождь с грозой и шквалистым ветром. Дороги мегаполиса в некоторых местах начало подтапливать.