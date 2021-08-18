РИАМО - 18 авг. После ливня, который обрушился на столицу в среду, на улицах городах начали образовываться подтопления, передает корреспондент РИАМО.

В среду в Москве начался сильный дождь. Он сопровождается штормовыми порывами ветра. Кроме того, прогремела гроза.

Так, на 5-й Магистральной улице образовались лужи. Вода не уходит, машинам сложно проехать через эти участки.

Большие лужи образовались и в районе Строгино. Пешеходам приходится искать пути обхода.

Крупные лужи также наблюдаются и в новой Москве – в Коммунарке. Там прошел сильный дождь, и вода местами не уходит с асфальта.

Сейчас на улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».