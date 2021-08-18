РИАМО - 18 авг. В связи с грозовым ливнем, обрушившимся на столицу, на улицы вывели 300 дежурных бригад «Мосводостока» и порядка 290 единиц техники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В среду вечером на Москву обрушился грозовой ливень и шквалистый ветер.

Об обнаружении скоплений воды возле дома можно сообщить в управу своего района, в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) по телефону: 8(499)264-96-81, а также в Единый диспетчерский центр: 8(495)539-53-53 или через портал «Наш город».

О подтоплениях на дорогах и во дворах домов можно заявить в ГУП «Мосводосток» по номеру: 8(495)657-87-03. Ситуацию в подземных переходах курирует ГБУ «Гормост»: 8(495)632-58-46.

Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.