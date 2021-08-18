РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. На улице Комсомольской в Подольске из-за непогоды упал забор, обломки попали на дорогу, там образовались пробки, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

В Подольске в среду после обеда поднялся сильный ветер, начался дождь, сверкали молнии. Из-за ветра на дороги начали падать деревья. Водитель, двигаясь по Комсомольской улице от Центрального рынка в сторону моста над железной дорогой, увидел, как на противоположной полосе рухнул забор из красного кирпича, обломки упали на дорогу и затруднили проезд.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», пробки образовались также на улицах Матросская, Стекольникова, Кирова, на проспекте Ленина и Революционном проспекте, движение затруднено и на других улицах в центре города.

На улице Большая Серпуховская также затор, свидетели сообщают об аварии и о том, что сломалась «ГАЗель».