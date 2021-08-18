РИАМО - 18 авг. Гроза и ливень со шквалистым ветром обрушились на столицу и область вечером в среду, передают корреспонденты РИАМО.

В Хорошевском районе идет сильный дождь, тротуары и дороги начали наполняться слоем воды. Слышны раскаты грома. «Москву-Сити» накрыло пеленой дождя.

Согласно карте осадков, ливень также идет в Люберцах, Реутове, Балашихе, Химках, Долгопрудном, Мытищах, Королеве.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ветра, дождя, жары, грозы.