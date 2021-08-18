РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Дерево упало и оборвало провод на Симферопольской улице Подольска из-за сильного дождя и ветра, сообщил «РИАМО в Подольске» диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы округа.

Инцидент произошел из-за сильного ветра и дождя в среду в микрорайоне Климовск.

«Действительно, на Симферопольской улице недалеко от ТЦ «Гран Сити» упало дерево и оборвало провод. Информация была передана ответственным, которые в ближайшее время все устранят», - сказал диспетчер.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 17:48 на Симферопольской улице образовалась пробка длиной более 2 км. Заторы отмечаются в обе полосы движения.

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта до 10:00 19 августа местами в Московской области ожидается сильный дождь, град, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 м/с.