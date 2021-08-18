РИАМО - 18 авг. На выходных в Подмосковье и столице ожидаются дожди, в субботу будет до плюс 25 градусов, в воскресенье - до плюс 23, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду к столице подошел грозовой фронт. Дожди и грозы прогнозируются в столице до четверга. Ожидаются шквалистые усиления ветра.

При этом в ночь на четверг будет еще тепло: в Москве - плюс 17-19 градусов, по области - плюс 14-19 градусов. Днем в столице - плюс 22-24 градуса, на западе Подмосковья - плюс 20-25 градусов, на востоке - плюс 25-30 градусов.

В пятницу в основном будет без осадков, ожидаются небольшие дожди местами только в Подмосковье. Ночью будет плюс 11-16 градусов, днем — плюс 22-27 градусов.

В выходные ожидаются дожди. Ночью будет плюс 10-15 градусов, днем в субботу - плюс 20-25 градусов, в воскресенье - плюс 18-23 градуса.

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