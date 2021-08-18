РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. День открытых дверей пройдет в Люберецком дворце культуры 28 августа, все желающие в этот день смогут записаться в клубные формирования, сообщили в учреждении культуры.

Мастер-классы, концерт, лекция, викторина, конкурсы, игры запланированы в Люберецком ДК в рамках дня открытых дверей. Всех желающих приглашают познакомиться с направлениями деятельности ДК, преподавателями студий и кружков, а также записаться на новый учебный год в понравившиеся клубные формирования.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00 по адресу: Октябрьский пр-т, д. 200.