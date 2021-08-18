РИАМО - 18 авг. Рабочие приступили к сборке и установке мебели в школе Наро-Фоминска, также в учреждении началась установка оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В ближайшее время приступят к пусконаладке технологического оборудования для столовой и пищеблока. Одновременно с этим завершаются работы по благоустройству», - рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Готовность объекта составляет 95%. Учиться в этом учебном заведении смогут 825 человек.

Высота здания – четыре этажа. Там расположены просторные классы, а еще созданы лаборатории и мастерские для практических занятий. Есть в здании и актовый зал, а также два спортзала.