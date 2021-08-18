РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Жителей Люберец попросили не парковать свои автомобили под деревьями и рекламными конструкциями во время грозы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта до 10:00 19 августа местами в Московской области ожидается сильный дождь, град, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 м/с.

Жителей городского округа просят соблюдать осторожность, не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно немедленно обращаться по телефону 112.