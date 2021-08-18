РИАМО - 18 авг. 49 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах вечером в среду, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 10 рейсов задержаны, 9 отменены. В Домодедове 11 рейсов задержаны, 5 отменены. В Шереметьеве 3 рейса задержали, еще 11 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, задержек или отмен в этой воздушной гавани нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.