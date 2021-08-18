РИАМО - 18 авг. В среду закончился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Московской областной думы 19 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Мособлдума формируется по смешанной избирательной системе. 25 кандидатов – по партийным спискам, 25 кандидатов – по одномандатным избирательным округам. Списки кандидатов по единому избирательному округу выдвинули 10 политических партий.

Всего в Московской области было выдвинуто 847 кандидатов. Зарегистрирован 821 (97%) кандидат, из них 632 кандидата по единому округу, 189 – по одномандатным округам.

Отказ в регистрации получили 18 кандидатов (2%): 15 – отсутствие необходимых документов, 2 – недостаточное количество достоверных сведений, 1 – нарушение требований оформления документов. Из списка исключены 8 кандидатов (1%).

Выборы пройдут три дня: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.