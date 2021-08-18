РИАМО - 18 авг. Выпуск бензина и дизельного топлива на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» стабильно растет на фоне возвращения региона к привычной жизни после отступления пандемии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в первом полугодии 2021 года Омский и Московский НПЗ «Газпром нефти» увеличили производство бензина на 10,6%, до 3,58 млн тонн. Достигнутые показатели также превышают допандемийные - они на 15% выше, чем в первом полугодии 2019 года.

Аналогичная тенденция отмечается и в производстве дизельного топлива. Его совокупный выпуск вырос на 2,1% и достиг 4,57 млн тонн. Это на 3,7% больше, чем в первые шесть месяцев 2019 года.

Также в отчетном периоде перерабатывающие предприятия «Газпром нефти» нарастили выпуск авиационного керосина на 26,3% до отметки в 1,1 млн тонн. Кроме того, на 39,3% выросли объемы производства современного высокооктанового бензина G-100. Выпуск данного продукта начали на Московском НПЗ в текущем году после проведенной модернизации производства.

Также производственные площадки увеличивают выпуск битума для строительства и ремонта дорог. Так, производство товарных дорожных и строительных битумов, в том числе инновационных полимер-модифицированных вяжущих материалов, выросло на 18% до 1,1 млн тонн. Совокупно два НПЗ «Газпром нефти» обеспечили переработку 15,5 млн тонн нефтяного сырья.

Модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода также позволила начать в этом году выпуск экологичного судового топлива с содержанием серы ниже 0,5%. Оно может использоваться на внутренних и международных маршрутах морских перевозок.

По словам заместителя председателя правления «Газпром нефти» Анатолия Чернера, программа развития нефтеперерабатывающего производства дает хорошие результаты. Перерабатывающие площадки компании повышают выпуск востребованной рынком продукции, последовательно сокращая потребление природных ресурсов и снижая воздействие на окружающую среду.

«Современные производственные комплексы, которые мы строим в Москве и Омске, позволяют гибко реагировать на запросы рынка и оперативно предлагать нужный продукт потребителям. Дальнейший рост предложения обеспечат комплексы глубокой переработки нефти, первый из которых — на Омском НПЗ — начнет работу уже в этом году», — отметил Чернер.