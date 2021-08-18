РИАМО - 18 авг. На севере столицы в районе станции метро «Полежаевская» начался сильный дождь, сопровождаемый штормовыми порывами ветра, передает корреспондент РИАМО.

На улице резко потемнело из-за туч. Сильный ветер гнет деревья к земле, слышны раскаты грома. Ливень ухудшил видимость на дорогах.

Люди на улице торопятся спрятаться в укрытие. Пешеходам приходится крепко держать свои вещи, которые буквально вырывает из рук сильный ветер.

До утра 19 августа в столице ожидаются гроза, сильные ливни и град. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение.

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