РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Строительство школы на улице Урицкого планируют завершить во II квартале 2023 года, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий проверил ход строительства школы по адресу: улица Урицкого, дом 10.

«Строительство школы началось, мы планируем, что застройщик завершит строительство во II квартале 2023 года. Здесь не только компания «САС», мы будем привлекать целый ряд других компаний, чтобы школа была построена на 825 мест. У нас нет сомнений, что компания «САС» выполнит свои обязательства. Думаю, мы со всем справимся», - сказал глава.

По его словам, школа будет построена по всем требованиям.