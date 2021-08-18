РИАМО - 18 авг. Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская рассказала, что, покупая обувь в школу для ребенка, нужно учитывать четыре важных критерия, сообщает aif.ru.

Во-первых, обувь должна держать форму, то есть не стаптываться и не превращаться во что-то бесформенное после месяца носки. При этом важно понимать, что речь не идет о жесткой, якобы ортопедической, колодке.

Во-вторых, нужно обратить внимание то, чтобы обувь имела ремешки, застежки, позволяющие ей хорошо держаться на ноге, не сваливаясь при ходьбе.

В-третьих, у обуви должна быть гибкая подошва. Для формирования правильного двигательного стереотипа у ребенка важно, чтобы обувь не мешала естественному движению стопы.

И, в-четвертых, обувь должна иметь небольшой каблучок или перепад высоты между пяткой и носком от 1 до 3 см должны присутствовать.

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