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Пелагия Тихонова
18 августа на базе Художественного комбината в Химках состоялся пресс-показ контрольной сборки скульптур мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».
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Пелагия Тихонова
Памятник создали по поручению президента России Владимира Путина и инициативе председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского и Порховского Тихона.
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Пелагия Тихонова
Созданием мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны.
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Пелагия Тихонова
Скульптор и автор проекта — Виталий Шанов.
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Пелагия Тихонова
Мемориальный комплекс состоит из девяти фигур воинов: шести спешившихся витязей и трех конных фигур.
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Пелагия Тихонова
Также памятник дополняют доспехи поверженного врага и флаговая группа.
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Пелагия Тихонова
Общая высота композиции с флаговой группой — 15 метров.
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Пелагия Тихонова
Бронзовый памятник установят на берегу Чудского озера, в деревне Самолва Псковской области.
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Пелагия Тихонова
Открыть памятник планируют в 2021 году в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
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Пелагия Тихонова
«Уже 20 числа памятник будет разрезан на транспортировочные детали, его увезут в Псковскую область», — рассказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
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Пелагия Тихонова
«Каждая деталь здесь глубоко исторична. Все они проработаны ведущими специалистами-историками», — добавил Овсиенко.
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Пелагия Тихонова
«Работа над памятником еще будет продолжаться. Но все самое главное — характер, образ, эмоции — все это уже сделано», — отметил скульптор Виталий Шанов.
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Пелагия Тихонова
Посетители пресс-показа — последние, кто увидел портрет Александра Невского на уровне глаз.
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