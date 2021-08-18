РИАМО - 18 авг. Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ в 8 лет, не поступила в МГУ на бюджет, однако она может учиться на коммерческой основе, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам отца девочки, она хочет поступить на факультет психологии в МГУ, но также она рассматривает и другие факультеты, связанные с экологией и биоинформатикой.

Известно, что экзамен по биологии вундеркинд сдала на 48 баллов из 100 возможных. Приемная кампания в вузе завершилась во вторник.

Девочка в возрасте 8 лет закончила столичную школу №626. Она смогла сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. 9 классов Теплякова закончила в возрасте 7 лет.

Ранее в столичном вузе сообщили, что девочку смогут взять на учебу, если она успешно пройдет вступительные испытания.