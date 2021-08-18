РИАМО - 18 авг. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский принял участие в открытии специально созданного общежития для осужденных, которые трудоустроены на сельскохозяйственном предприятии в городском округе Коломна Подмосковья. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе министерства.

В рамках мероприятия состоялось ознакомление с условиями труда, а также обзорная экскурсия по общежитию.

«Осужденные к принудительным работам люди будут трудоустроены на предприятии по производству сельскохозяйственных культур «Северка» группы компаний АО «Малино». В области агропромышленного комплекса Подмосковья, особенно в основной сезон сбора урожая и активный период борьбы с борщевиком, необходимы дополнительные рабочие ресурсы», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что у жителей Подмосковья, отбывающих наказание, появились возможность трудиться в своем регионе, уверенность своей значимости, необходимости и быстрой социальной адаптации.

Стоит отметить, что уголовное наказание в виде принудительных работ является альтернативой лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. Также принудительные работы могут назначаться осужденным в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания.

Общежитие рассчитано на 50 человек. Они будут здесь проживать и трудиться, в соответствии с трудовым законодательством, и получать заработную плату на базе предприятия. Также осужденные будут оплачивать коммунально-бытовые условия проживания в общежитии.

«Это первый опыт. В дальнейшем мы планируем увеличение подобных общежитий в Подмосковье. В частности, на территории группы компаний «Малино» будет открыто три таких общежития. Находящиеся в них осужденные будут заняты в профессиях, актуальных в АПК региона», - отметил Воскресенский.