РИАМО - 18 авг. Из-за приближающейся непогоды в Московском зоопарке временно закрыли продажу билетов, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

На столицу в ближайшие часы обрушится ливень и грозы. Также возможно шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Также посетителей попросили покинуть территорию зоопарка.

Ранее москвичей предупредили, что вечером в среду может выпасть до 33% месячной нормы осадков.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, грозы и ветра до 10 часов 19 августа.