РИАМО - 18 авг. Старый Афанасьевский мост в Воскресенске весом свыше 400 т сняли с опор и без разборки отправили на барже по Москве-реке. Позже начнется демонтаж опор искусственного сооружения, а все работы планируется завершить до конца этого года. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Для демонтажа и сплава пролетного строения применяется редкое инженерное решение, которое впервые используется в Подмосковье. Сплав пролетного строения выполняется в специальные «технологические окна», чтобы не мешать судоходству. Для этого на Москве-реке перекрыто движение на 48 часов», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

После сплава пролет моста перегрузят на перекаточные опоры высотой 8 м, а затем опустят на подготовленную площадку и приступят к разбору металлоконструкций, добавил министр.

По старому Афанасьевскому мосту, построенному в 1961 году, ездили грузовые автомобили для двух цементных заводов. С годами сооружение износилось. Летом 2018 года собственник объекта закрыл его из-за аварийного состояния.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мост передали на баланс региона, а в 25 м от него начали строительство нового. Работы велись в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Новый Афанасьевский мост сдали в июле этого года, с опережением на 7 месяцев. Его длина – около 250 м, с подходами – порядка 1 км. Объект спроектирован с учетом современных технологий и рассчитан на проезд крупногабаритного грузового транспорта.

Теперь здесь организовали бессветофорное движение. Мост разгрузил Воскресенск от транзитного транспорта и обеспечил альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 и Новорязанское шоссе. Улучшится транспортная доступность 3 крупных микрорайона города, где живут более 40 тыс. человек.