РИАМО - 18 авг. Российский боец-чемпион Хабиб Нурмагомедов считает, что отечественный футбол нуждается в приходе новых энергичных тренеров.

В июле Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Под его руководством сборная прошла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году. На Евро-2020 команда показала плохую игру и выбыла на групповом этапе.

«С Черчесовым у меня хорошие отношения. Его пик пришелся на 2018 год - это лучшее достижение сборной России на чемпионате мира. То, что Россия на спаде, не только его вина, но и футбольного союза (РФС - ред.)», - сказал Нурмагомедов.

По его словам, российскому футболу нужны новые тренеры, а также энергетика.

«Валерий Карпин (нынешний главный тренер сборной России по футболу - ред.) вызвал новых людей, и мне интересно, чего он достигнет», - добавил Нурмагомедов.

Он подчеркнул, что качество отечественного футбола можно будет оценить в ходе матча Россия - Хорватия, который состоится 1 сентября в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.