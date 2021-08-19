РИАМО - 19 авг. Князья Вяземские приглашали в подмосковную усадьбу Остафьево самых известных людей своего времени, здесь гостили Пушкин, Гоголь, Тургенев и многие другие знаменитости. Кроме того, именно в Остафьеве Николай Карамзин написал восемь из 12 томов «Истории государства Российского». Его труд перевернул представление о прошлом нашей страны.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут об азартных увлечениях гостей и владельцев усадьбы, поведают, как литератор Карамзин стал «тревел-блогером», а потом великим историком, а также почему именно Пушкину приписывают идею назвать эту усадьбу Русским Парнасом.

1:23 — 2:46 Почему усадьбу назвали Остафьево

2:47 — 4:43 Что стало с имением после революции

4:44 — 8:36 Любовь и азарт в семье князей Вяземских

8:37 — 13:02 Николай Карамзин — русский тревел-блогер, который «постригся в историки»

13:03 — 16:59 В чем секрет успеха «Истории государства Российского» Карамзина

17:00 — 21:45 Что посмотреть в парке и сколько стоит билет

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Клин, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, Быково, дома-музеи Чайковского и Аркадия Гайдара в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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