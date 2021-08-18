РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В поселке Томилино городского округа Люберцы в текущем году отремонтировали около 10 участков автомобильных дорог, сообщает управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

Выполнены работы по ремонту автодорог по адресам: ул. Кантемира, ул. Никитина, участок автодороги от Токаревского кладбища до ул. Пионерской, ул. Радио.

В деревне Токарево отремонтированы переулок между ул. Луговая и Московская, 3 переулка между ул. Московская и Старая. Работы проведены на улице Октябрьской в поселке Чкалово.

Общая площадь ремонта участков дорог составила около 15 тыс. кв. м.